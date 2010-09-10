Лифт
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Лифт
В какой компании можно заказать лифт для частного дома?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Лифт
Обращайтесь в ООО «Траст-Лифт» https://trastlift.ru/ Они осуществляют полный цикл работ: поставка, монтаж и обслуживание лифтов. От проектирования до комплексного технического обслуживания и диспетчеризации. Насколько я знаю у них даже организована центральная диспетчерская и круглосуточная аварийная служба. Для частного дома имеется много достойный вариантов лифтов
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