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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 100 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: Лифт Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:12 Обращайтесь в ООО «Траст-Лифт» https://trastlift.ru/ Они осуществляют полный цикл работ: поставка, монтаж и обслуживание лифтов. От проектирования до комплексного технического обслуживания и диспетчеризации. Насколько я знаю у них даже организована центральная диспетчерская и круглосуточная аварийная служба. Для частного дома имеется много достойный вариантов лифтов Вернуться к началу

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