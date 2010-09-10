Лифт

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Лифт

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:38

В какой компании можно заказать лифт для частного дома?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Лифт

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:12

Обращайтесь в ООО «Траст-Лифт» https://trastlift.ru/ Они осуществляют полный цикл работ: поставка, монтаж и обслуживание лифтов. От проектирования до комплексного технического обслуживания и диспетчеризации. Насколько я знаю у них даже организована центральная диспетчерская и круглосуточная аварийная служба. Для частного дома имеется много достойный вариантов лифтов
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