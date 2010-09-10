Автосервис

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1801
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Привет. У меня есть свой автомобиль, не знаю, как и где ремонтировать двигатель. Я не разбираюсь в машинах, но готова отдать свою машину в профессиональные руки. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться, сама живу в Москве. Вроде мне нужен ремонт ВГШ.
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