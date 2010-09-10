Автосервис

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1801
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Привет. У меня есть свой автомобиль, не знаю, как и где ремонтировать двигатель. Я не разбираюсь в машинах, но готова отдать свою машину в профессиональные руки. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться, сама живу в Москве. Вроде мне нужен ремонт ВГШ.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1799
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автосервис

Сообщение klonik » Сегодня, 21:44

Приветствую. По ремонту ВГШ можно обратиться к https://cmeservice.ru . Ремонт ВГШ обеспечивает плавное переключение передач. Динамичность и экономичность повышается при этом. Если у вас, как и у меня, плавные рывки, шумы и неравномерное движение – это признаки износа. Оплата проводится на разные карты банковские. Цена такой услуги вам обойдется вам в 1250 рублей. Команда имеет двадцати летний стаж работы в области ремонта двигателей внутреннего сгорания. У команды индивидуальный подход к ремонту. А гарантия работ до двух лет. Обслуживание производится только с использованием современного оборудования. Режим работы у команды с понедельника по пятницу с девяти утра до семи вечера. Выходные дни по воскресеньям. Рекомендую данный сайт и их услуги. Звоните по телефону в поддержку.
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