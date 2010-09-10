Психология
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Психология
Девочки, здравствуйте! Вы что-нибудь слышала о психологе Марии Корниловой? Что вы можете о ней сказать? Хороший она преподаватель, стоит ли записываться к ней на курс. Просто курс платный, будет ли он полезен. Не хотелось бы отдать деньги про так.
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