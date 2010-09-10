Сообщение zevc » Сегодня, 15:01

Девочки, здравствуйте! Вы что-нибудь слышала о психологе Марии Корниловой? Что вы можете о ней сказать? Хороший она преподаватель, стоит ли записываться к ней на курс. Просто курс платный, будет ли он полезен. Не хотелось бы отдать деньги про так.