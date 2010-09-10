Психология
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Психология
Девочки, здравствуйте! Вы что-нибудь слышала о психологе Марии Корниловой? Что вы можете о ней сказать? Хороший она преподаватель, стоит ли записываться к ней на курс. Просто курс платный, будет ли он полезен. Не хотелось бы отдать деньги про так.
Re: Психология
Здравствуйте, я у Марии Корниловой проходила курс связанный с психологической травмой. Мне очень понравилось, она действительно опытный психолог. Который предоставляет информацию правильно, воспринимается все очень легко. Кстати, она скоро опять будет предоставлять такой курс. Я тебе рекомендую его посетить, хоть он и платный, но стоит того. Узнать более подробно о курсе, а также записаться на него ты можешь здесь https://integropsy.ru . Но перед тем, как записаться я тебе скажу. Что ты должна пониматься, что ты получить после прохождения курса. В первую очередь ты обзаведешься разносторонними современными знаниями о психологической травме и травматерапии. Также станешь компетентна в вопросе телесных техник, которые эффективно помогают перерабатывать травматический материал. Ну и самое главное научишься владеть техникой, которая позволяют помочь клиенту справиться с затапливающим аффектом и гипервозбуждением во время работы.
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