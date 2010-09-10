Сообщение zevc » Сегодня, 15:21

Добрый день. Я являюсь SMM специалистом. Хочу получить знания на профессиональном уровне, т.е. не от таких же специалистов как я, а от специалистов, которые преподают данное направление в рамках института. Знаю, что, уже начиная с 2020 года, предмет по направлению SMM был введён в некоторые институты. Подскажите, пожалуйста, может, есть такие платформы, где можно ознакомиться с такими курсами и сражу купить их.