Онлайн курсы
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Онлайн курсы
Добрый день. Я являюсь SMM специалистом. Хочу получить знания на профессиональном уровне, т.е. не от таких же специалистов как я, а от специалистов, которые преподают данное направление в рамках института. Знаю, что, уже начиная с 2020 года, предмет по направлению SMM был введён в некоторые институты. Подскажите, пожалуйста, может, есть такие платформы, где можно ознакомиться с такими курсами и сражу купить их.
Re: Онлайн курсы
Добрый день. Я являюсь педагогом МГТУ и у нас в действительности есть на базе учреждения такой курс, но проходит он в онлайн формате. Я сама одно время, специально его проходила. На сайте МГТУ вы его не найдете, но можете найти на платформе https://ruslanart.ru/kursy-smm . Я очень люблю этот сайт, так как там есть много полезных курсов в направлении продвижения и работы с социальными сетями. Мои студенты дополнительно для подготовки и расширения знаний по учебной программе проходят курсы: основные тренды, коммуникация с клиентами и многое другое. Вы можете перейти на сайт и увидеть наш предлагаемый курс. Но, рекомендую оплачивать только, через этот сайт, так как на других сайтах, которые предлагается курс SMM специалиста стоит намного дороже и можно попасться на мошенников.
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