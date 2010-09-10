Сообщение zevc » Сегодня, 15:51

Добрый день, мне нужен букет с хризантемами. Только не просто, а какой-нибудь необычный. Потому что человеку, которому я собираюсь дарить букет очень любит хризантемы. Поэтому мне хочется как-то оформить необычно и порадовать человека.