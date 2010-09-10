Доставка цветов
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Доставка цветов
Добрый день, мне нужен букет с хризантемами. Только не просто, а какой-нибудь необычный. Потому что человеку, которому я собираюсь дарить букет очень любит хризантемы. Поэтому мне хочется как-то оформить необычно и порадовать человека.
Re: Доставка цветов
Здравствуйте, если вам нужны необычные букеты, то закажите тут тут wflowers.store. Я у них всегда тут заказываю, когда мне нужен необычный букет. Мне нравиться, что всегда при заказе букета бесплатно предоставляется транспортировочная коробка и открытка. Если необходимо, то сотрудники даже от руки подпишут открытку. Я так делала несколько раз, когда находилась в командировке в другом городе. Девчонки флористы вообще молодцы, могут собрать абсолютно любой букет. У них нет ограничений по гамме, размерам или набору цветов. Готовы исполнить практически все ваши желания. Ну и самое главное, что у них можно не только купить цветы, но и заказать доставку. Если вы находитесь в Москве, то доставка занимает всего лишь два часа. Ну сами понимаете, все зависит от пробок. Но обычно букет у получателя оказывается в самое короткое время.
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