Эротический массаж

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1800
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эротический массаж

Сообщение klonik » 16 минут назад

Девочки, привет. Мы с мужем в браке очень много лет уже. Очень любим друг друга и во всем доверяем. Я хочу на День рождения мужу подарить сертификат на эротический массаж, как вы думаете он будет рад такому подарку?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя