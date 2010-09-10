Сообщение klonik » 09 авг 2024, 09:33

Девочки, привет. Мы с мужем в браке очень много лет уже. Очень любим друг друга и во всем доверяем. Я хочу на День рождения мужу подарить сертификат на эротический массаж, как вы думаете он будет рад такому подарку?