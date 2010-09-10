Эротический массаж

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эротический массаж

Сообщение klonik » 09 авг 2024, 09:33

Девочки, привет. Мы с мужем в браке очень много лет уже. Очень любим друг друга и во всем доверяем. Я хочу на День рождения мужу подарить сертификат на эротический массаж, как вы думаете он будет рад такому подарку?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Эротический массаж

Сообщение zevc » 09 авг 2024, 17:00

Привет, эротический массаж Краснодар очень любят все мужчины. Многие женщины не разрешают мужчинам посещать такие заведения, а зря. Ведь девушки, которые работают в таких салонах обладают специальной техникой и имеют опыт. Как бы это странно не звучало, но я вас полностью поддерживаю что мужчинам нужно расслабляться. У них этак эмоционально и физически бывает сложная работа. Поэтому, если вы мужу своему доверяете, он вас любит. То почему бы не порадовать его таким подарком. Тем более я уверена, что он вас после этого начнет любить еще больше и ценить. Кстати, если вы не знали, то есть еще эротический массаж для семейных пар. Он преподносит изюминку в супружескую жизнь и в большей степени актуально, когда люди очень много лет уже прожили вместе.
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Эротический массаж

Сообщение vikont » Сегодня, 15:22

Как по мне еще важно уметь развлекаться. Есть классная нейросеть для взрослых, там можно делать сексуальные картинки 18+ получается очень здорово, вот здесь можно попробовать
https://pornworks.ai/ru/undress
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