Эротический массаж
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Эротический массаж
Девочки, привет. Мы с мужем в браке очень много лет уже. Очень любим друг друга и во всем доверяем. Я хочу на День рождения мужу подарить сертификат на эротический массаж, как вы думаете он будет рад такому подарку?
Re: Эротический массаж
Привет, эротический массаж Краснодар очень любят все мужчины. Многие женщины не разрешают мужчинам посещать такие заведения, а зря. Ведь девушки, которые работают в таких салонах обладают специальной техникой и имеют опыт. Как бы это странно не звучало, но я вас полностью поддерживаю что мужчинам нужно расслабляться. У них этак эмоционально и физически бывает сложная работа. Поэтому, если вы мужу своему доверяете, он вас любит. То почему бы не порадовать его таким подарком. Тем более я уверена, что он вас после этого начнет любить еще больше и ценить. Кстати, если вы не знали, то есть еще эротический массаж для семейных пар. Он преподносит изюминку в супружескую жизнь и в большей степени актуально, когда люди очень много лет уже прожили вместе.
Re: Эротический массаж
Как по мне еще важно уметь развлекаться. Есть классная нейросеть для взрослых, там можно делать сексуальные картинки 18+ получается очень здорово, вот здесь можно попробовать
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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