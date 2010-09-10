Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Нужна дипломная работа на тему: «Анализ кредитования физических лиц, проблемы связанные с ним и пути решения». Может кто-то заказывал и знает к кому, возможно, обратиться для ее написания.
Re: Подскажите
Добрый день. Помню, когда мне нужна была курсовая работы в институт, я обращалась к ним https://vsem-studentam.ru/ . Также на старших курсах, мои друзья через них заказывали дипломную работу, которые потом успешно защищали. Потому, загляните к ним и изучите список дипломных работ, которые у них есть, возможно, найдется и ваша.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей