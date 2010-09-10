Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1802
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:33

Здравствуйте. Нужна дипломная работа на тему: «Анализ кредитования физических лиц, проблемы связанные с ним и пути решения». Может кто-то заказывал и знает к кому, возможно, обратиться для ее написания.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1804
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:48

Добрый день. Помню, когда мне нужна была курсовая работы в институт, я обращалась к ним https://vsem-studentam.ru/ . Также на старших курсах, мои друзья через них заказывали дипломную работу, которые потом успешно защищали. Потому, загляните к ним и изучите список дипломных работ, которые у них есть, возможно, найдется и ваша.
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