Тренажерный зал
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Тренажерный зал
Добрый день. У меня есть лишний вес. Пошла в один тренажёрный зал, где мне тренер сказал, что нельзя аэробные нагрузки и степ-аэробику, запретил посещать танцевальные классы. Хотела сменить тренера, но там практически свободных нет тренеров, а те которые есть, то сумма слишком высокая, да и помесячная оплата за аренду тренажёрного зала выходит слишком большая. Хочу поменять зал и тренера.
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