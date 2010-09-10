Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Добрый день. У меня есть лишний вес. Пошла в один тренажёрный зал, где мне тренер сказал, что нельзя аэробные нагрузки и степ-аэробику, запретил посещать танцевальные классы. Хотела сменить тренера, но там практически свободных нет тренеров, а те которые есть, то сумма слишком высокая, да и помесячная оплата за аренду тренажёрного зала выходит слишком большая. Хочу поменять зал и тренера.