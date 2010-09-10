Тренажерный зал
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Тренажерный зал
Добрый день. У меня есть лишний вес. Пошла в один тренажёрный зал, где мне тренер сказал, что нельзя аэробные нагрузки и степ-аэробику, запретил посещать танцевальные классы. Хотела сменить тренера, но там практически свободных нет тренеров, а те которые есть, то сумма слишком высокая, да и помесячная оплата за аренду тренажёрного зала выходит слишком большая. Хочу поменять зал и тренера.
Re: Тренажерный зал
Добрый день. Я бы вам порекомендовала рассмотреть http://nnfitness.ru . Я занимаюсь в этом зале недавно. Сама с лишним весом: мне нет запретов на посещение, это бред, что нельзя что-то делать из-за лишнего веса. Тренер классный. Разработал программу, питание за достаточно невысокую стоимость. Групповые тренировки разнообразные – идут с самого утра до позднего вечера, что является преимуществом для меня, как для клиента, который может заниматься или до работы, или после неё. Кстати, хочу отметить, что ты можешь записаться на пробное посещение тренажёрного зала совершенно бесплатно. Уже на пробном занятии в тренажёрном зале тебе подробно всё расскажут и покажут, сделают примерный план тренировочной программы.
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