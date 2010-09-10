Компьютер игровой

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Компьютер игровой

Сообщение TanyaLoy » 49 минут назад

Привет! Хочу собрать игровой компьютер и ищу компанию, которая может предложить качественную сборку и подходящие компоненты. Какие компании могут помочь с этим и обеспечить надежное обслуживание?
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