Промокоды Яндекс Плюс, вопрос
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Промокоды Яндекс Плюс, вопрос
Думаю, покупать подписку Яндекс Плюс или нет. Я пользуюсь практически всеми сервисами Яндекса, но больше всего рассматриваю подписку для Кинопоиска и для музыки. Может кто-то из почтенной публики активировал эту подписку? Поделитесь своими впечатлениями. Также буду очень благодарен, если подскажете где найти лучший промокод Яндекс Плюс. Сколько максимально можно сэкономить за счет промо?
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