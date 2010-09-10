Промокоды Яндекс Плюс, вопрос

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Промокоды Яндекс Плюс, вопрос

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:21

Думаю, покупать подписку Яндекс Плюс или нет. Я пользуюсь практически всеми сервисами Яндекса, но больше всего рассматриваю подписку для Кинопоиска и для музыки. Может кто-то из почтенной публики активировал эту подписку? Поделитесь своими впечатлениями. Также буду очень благодарен, если подскажете где найти лучший промокод Яндекс Плюс. Сколько максимально можно сэкономить за счет промо?
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