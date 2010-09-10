Сообщение zevc » Вчера, 16:44

Привет. У мамы скоро день рождения. У меня большая проблема с финансами, но подарок я купила. Осталось купить только цветы. Она любит красивые букеты с пионами. Пока не могу найти, где можно купить букеты по акции, если даже и есть акция, то на букеты свыше 10 тысяч рублей.