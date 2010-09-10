Цветы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Цветы

Сообщение zevc » Вчера, 16:44

Привет. У мамы скоро день рождения. У меня большая проблема с финансами, но подарок я купила. Осталось купить только цветы. Она любит красивые букеты с пионами. Пока не могу найти, где можно купить букеты по акции, если даже и есть акция, то на букеты свыше 10 тысяч рублей.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1806
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Цветы

Сообщение klonik » Вчера, 21:50

Привет. На сайте babochka-flowers.ru сейчас идут летние акции на красивые букеты. Я сама буквально вчера на день рождения мамы подарила её шикарный букет по акции. Вышло всего 3 тыс. рублей. Букеты красивые. Флористы делают их с большой любовью и заботой. Видно, что флористы не просто с курсами, а профессиональным образованием в области флористики, дизайна и композиции. Мама, когда получила букет, так радовалась, что достала свою самую лучшую вазу (она её уже лет пять не доставала, все цветы в банки обычные с водой ставила). Рекомендую!
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