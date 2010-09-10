Сообщение zevc » Вчера, 16:56

Девочки, привет. Вы используете муслиновые пеленочки после ванны ваших малышей? Я обычно своего малыша заворачиваю в хлопковые пеленки. Ну на край использую фланелевые пеленки и не понимаю ажиотаж на счет муслиновых.