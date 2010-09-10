Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 16:56

Девочки, привет. Вы используете муслиновые пеленочки после ванны ваших малышей? Я обычно своего малыша заворачиваю в хлопковые пеленки. Ну на край использую фланелевые пеленки и не понимаю ажиотаж на счет муслиновых.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1806
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:56

Привет, муслиновые пеленки очень удобные и с фланелевыми вообще рядом не стоит. Я покупаю их тут jupon-pantalon.ru. Самое главное, чтобы качество было хорошее. Если качество действительно на высоком уровне, то такие пеленки прослужат не один год. Я тоже раньше все время использовала только хлопковые, но когда попробовала муслиновое это вообще другое дело. Тем более если ребенка пеленаешь в такие пеленки, мне кажется, что ему там гораздо комфортнее. Он по крайней мере может там двигаться, а не лежит солдатиком. Ну я использую муслиновые пеленки не только для пеленания. Часто ездим в деревню, у старшего ребенка они сложат как полотенца. Потому что очень удобно, и они очень приятные на ощупь. Знаю, что многие очень негативно относятся к таким пеленкам из-за того, что они больше походят на марлю. Я если честно, вообще не понимаю почему. Ведь в таких пеленках ребёнок наоборот дышит. После принятия ванн он быстрее высыхает, что удобно как для самой мамочки, так и для ее малыша.
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