Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет. Вы используете муслиновые пеленочки после ванны ваших малышей? Я обычно своего малыша заворачиваю в хлопковые пеленки. Ну на край использую фланелевые пеленки и не понимаю ажиотаж на счет муслиновых.
Re: Подскажите
Привет, муслиновые пеленки очень удобные и с фланелевыми вообще рядом не стоит. Я покупаю их тут jupon-pantalon.ru. Самое главное, чтобы качество было хорошее. Если качество действительно на высоком уровне, то такие пеленки прослужат не один год. Я тоже раньше все время использовала только хлопковые, но когда попробовала муслиновое это вообще другое дело. Тем более если ребенка пеленаешь в такие пеленки, мне кажется, что ему там гораздо комфортнее. Он по крайней мере может там двигаться, а не лежит солдатиком. Ну я использую муслиновые пеленки не только для пеленания. Часто ездим в деревню, у старшего ребенка они сложат как полотенца. Потому что очень удобно, и они очень приятные на ощупь. Знаю, что многие очень негативно относятся к таким пеленкам из-за того, что они больше походят на марлю. Я если честно, вообще не понимаю почему. Ведь в таких пеленках ребёнок наоборот дышит. После принятия ванн он быстрее высыхает, что удобно как для самой мамочки, так и для ее малыша.
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