Москитная сетка
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Москитная сетка
Добрый день. Я являюсь директором базы отдыха. У нас в прошлом году на базе было нашествие насекомых и пуха. Базу приходилось несколько раз обрабатывать, а пух убирался ежедневно не только с территории, но и в главном корпусе, номерам. У нас стоят сетки, но как показала практика, они не справляются со своей функцией. Хочу заменить, но пока не знаю, где заказать.
Re: Москитная сетка
Привет. Я совсем недавно открыла базу отдыха. Буквально неделю назад начали принимать гостей. У нас изначально на участке рассадник насекомых, так как раньше там было озеро, которое за несколько лет высохло, но последствия остались. На этапе строительства заказала несколько москитных сеток на проверку качества, а через неделю заказала большую партию. Москитная сетка плиссе купить можно на данном сайте. Москитные сетки подбиралась нам под каждую дверь и окно. Сетка хорошо защищает от насекомых. Её можно обрабатывать. Собирает прекрасно пыль и пух. Так же мне понравилось, что сама сетка мелкая и достаточно прочная, т.е. если вдруг её задеть острым предметом, то она не порвётся. Поэтому, рекомендую!
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