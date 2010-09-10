Сообщение zevc » Вчера, 18:40

Добрый день. Я являюсь директором базы отдыха. У нас в прошлом году на базе было нашествие насекомых и пуха. Базу приходилось несколько раз обрабатывать, а пух убирался ежедневно не только с территории, но и в главном корпусе, номерам. У нас стоят сетки, но как показала практика, они не справляются со своей функцией. Хочу заменить, но пока не знаю, где заказать.