Как наполнять сайт?
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Как наполнять сайт?
Добрый день. Я за советом. Смотрите какое дело. Я создала свой сайт на женскую тематику и надеюсь, что смогу на нем хорошо заработать. Но ведь его наполнять надо, а времени на написание статей катастрофически не хватает. Что делать?
Re: Как наполнять сайт?
Так наймите какого-нибудь копирайтера. Причем не обязательно какого-то дорогого специалиста искать. Вам ведь не продающие тексты нужны, а просто наполнение сайта. Вот и поищите фрилансера за дешево
Re: Как наполнять сайт?
Знаю я как эти дешевые фрилансеры работают. Понапишут такого, что у вас просто мозг взорвется когда вы их творчество читать будете. И за это еще и платить придется. Ну уж нет! Гораздо более разумным решением сейчас будет использовать искусственный интеллект. Вот здесь можно прямо в режиме онлайн статью заказать, а нейросеть вам ее напишет: https://pr-cy.ru/text-generator/
Re: Как наполнять сайт?
Да, конечно! В наше время вообще с текстами проблем быть не должно. Главное промт составить грамотно. И тогда вам останется только прочитать и чуть подредактировать готовую статью
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