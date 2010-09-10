Как наполнять сайт?

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Как наполнять сайт?

Сообщение Holly » Вчера, 20:08

Добрый день. Я за советом. Смотрите какое дело. Я создала свой сайт на женскую тематику и надеюсь, что смогу на нем хорошо заработать. Но ведь его наполнять надо, а времени на написание статей катастрофически не хватает. Что делать?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Как наполнять сайт?

Сообщение Lionel » Вчера, 20:24

Так наймите какого-нибудь копирайтера. Причем не обязательно какого-то дорогого специалиста искать. Вам ведь не продающие тексты нужны, а просто наполнение сайта. Вот и поищите фрилансера за дешево
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Как наполнять сайт?

Сообщение Venik » Вчера, 20:54

Знаю я как эти дешевые фрилансеры работают. Понапишут такого, что у вас просто мозг взорвется когда вы их творчество читать будете. И за это еще и платить придется. Ну уж нет! Гораздо более разумным решением сейчас будет использовать искусственный интеллект. Вот здесь можно прямо в режиме онлайн статью заказать, а нейросеть вам ее напишет: https://pr-cy.ru/text-generator/
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Как наполнять сайт?

Сообщение JuniorX » Вчера, 21:13

Да, конечно! В наше время вообще с текстами проблем быть не должно. Главное промт составить грамотно. И тогда вам останется только прочитать и чуть подредактировать готовую статью
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