Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Добрый день, нужно провести переоборудование ТНВД «Common Rail Bocsh» на ТНВД «ЯЗДА» Ярославского завода дизельной аппаратуры. С тем, что стали замечать проблемы с ремонтной базой. Знакомый предлагает мне сделать все в частных условиях. А как вы думаете, стоит или нет? Или лучше обращаться к квалифицированным специалистам, но это будет ведь дороже тогда.