Подскажите
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Подскажите
Добрый день, нужно провести переоборудование ТНВД «Common Rail Bocsh» на ТНВД «ЯЗДА» Ярославского завода дизельной аппаратуры. С тем, что стали замечать проблемы с ремонтной базой. Знакомый предлагает мне сделать все в частных условиях. А как вы думаете, стоит или нет? Или лучше обращаться к квалифицированным специалистам, но это будет ведь дороже тогда.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я бы вам рекомендовала для переоборудования обращаться в специализированную компанию. Потому что у вас будут хоть какие-то гарантии. Рекомендую комплект переоборудования КамАЗ покупать у Камского моторного агрегатного завода. Тогда вы получите заводское качество, а не гаражной сборки. Кроме этого ценник не такой уж и большой, потому что покупка происходит напрямую с завода. Также вы получите официальную гарантию от производителя. В общем я вам могу сказать, что если вы не хотите себе проблем. То рекомендую покупать комплект переоборудования у Камского моторного агрегатного завода. Кроме всего специалисты всегда на связи и готовы всегда прийти на помощь как офлайн, так и дистанционно.
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