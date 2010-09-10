Lineage 2
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Lineage 2
Всем привет! Я тут недавно увлеклась играми и наткнулась на MMORPG. Уж очень мне понравилось, поэтому сейчас меня интересует подробный список серверов Lineage 2, различных хроник и рейтов. Кто знает где можно посмотреть?
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