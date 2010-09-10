Lineage 2

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1809
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Lineage 2

Сообщение klonik » Вчера, 13:56

Всем привет! Я тут недавно увлеклась играми и наткнулась на MMORPG. Уж очень мне понравилось, поэтому сейчас меня интересует подробный список серверов Lineage 2, различных хроник и рейтов. Кто знает где можно посмотреть?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1810
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Lineage 2

Сообщение zevc » Вчера, 22:55

Привет, я рекомендую посмотреть тут https://lin2top.com . По крайней мере тут указаны анонсы игровых серверов Lineage 2. Также новые сервера Lineage 2, которые позволяют открыть мир приключений. На этом сайте вы же можете посмотреть и список серверов Л2 различных хроник и рейтов. Выбрать сервер, конечно не так просто, как может показаться. Поэтому я бы вам рекомендовала учитывать несколько фактов. Я думаю, что если вы часто будете посещать, то вы все поймете. А пока, если, конечно позволите я назову факты на которые стоит обращать внимание. И так, это тип сервера их может быть несколько, поэтому смотрите сами какой вам больше всего подходит. Обращайте внимание на рейты, потому что они могут быть как высокие, средние, так и низкие. Сообщество тоже играет большую роль, оно должно быть дружелюбное и активное. Ну и сам сервер должен быть надежный, стабильный и хорошо работать.
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