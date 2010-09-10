Школа актёрского мастерства

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klonik
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Школа актёрского мастерства

Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Сыну 4,5 года, и я подумываю его записать в студию актерского мастерства. Но свекровь моя говорит, что в таком возрасте ребенку совсем не интересно будет заниматься. Как вы считаете, стоит отдавать или нет ребенку на курсы актерского мастерства в таком возрасте?
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