Школа актёрского мастерства
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Школа актёрского мастерства
Сыну 4,5 года, и я подумываю его записать в студию актерского мастерства. Но свекровь моя говорит, что в таком возрасте ребенку совсем не интересно будет заниматься. Как вы считаете, стоит отдавать или нет ребенку на курсы актерского мастерства в таком возрасте?
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