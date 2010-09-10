Сообщение klonik » Сегодня, 14:14

Сыну 4,5 года, и я подумываю его записать в студию актерского мастерства. Но свекровь моя говорит, что в таком возрасте ребенку совсем не интересно будет заниматься. Как вы считаете, стоит отдавать или нет ребенку на курсы актерского мастерства в таком возрасте?