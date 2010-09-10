Школа актёрского мастерства
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Школа актёрского мастерства
Сыну 4,5 года, и я подумываю его записать в студию актерского мастерства. Но свекровь моя говорит, что в таком возрасте ребенку совсем не интересно будет заниматься. Как вы считаете, стоит отдавать или нет ребенку на курсы актерского мастерства в таком возрасте?
Re: Школа актёрского мастерства
Добрый день, а почему нет? Мне кажется, что в таком возрасте можно раскрыть абсолютно любые таланты. Я считаю, что в таком возрасте необходимо попробовать все начиная от футбола и заканчивая пением. Вот что будет интересно вашему ребенку, тем и нужно потом плотно заниматься. Актерское мастерство для детей 4 и 5 лет будет как игра. Опытными преподавателями предоставляется платформа, где детки пытаются самовыражаться, коммуницировать с другими детками. Если ваш ребенок никогда не был в театре или ему не понравилось, то это отличная возможность его познакомить изнутри. Ведь самое главное, чтобы были опытные преподаватели. Потому что обычно они помогают детям раскрыть свою индивидуальность и найти свою собственную сценическую внешность. Многие детки так увлекаются мастерством, что потом поступаются в театральные ВУЗы и плотно связывают жизнь театром. Много таких примеров у моих знакомых. Поэтому возраст 4-5 лет для театра мне кажется очень хорошо подходит.
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