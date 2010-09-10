Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1809 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Казино Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:51 Кто-нибудь уже получал в casino Вавада приветственный бонус? На сайте казино пишут, что после регистрации можно получить сто процентов на депозит, плюс так же дадут сто бесплатных вращений. Как по мне, бонус не реальный, потому что сто вращений это гарантированный выигрыш, причем в любой игре. Дают или не дают? Регистрироваться или нет? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»