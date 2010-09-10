Казино
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Казино
Кто-нибудь уже получал в casino Вавада приветственный бонус? На сайте казино пишут, что после регистрации можно получить сто процентов на депозит, плюс так же дадут сто бесплатных вращений. Как по мне, бонус не реальный, потому что сто вращений это гарантированный выигрыш, причем в любой игре. Дают или не дают? Регистрироваться или нет?
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