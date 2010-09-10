Украшения для пирсинга
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Украшения для пирсинга
Добрый день. Проколола пупок. Уже зажил и мастер по пирсингу сказала, что можно сменить украшение с медицинского материала на более привлекательное. Ищу, где можно найти красивое украшение в пупок. Желательно, чтобы был выбор, как золота, так и серебра.
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