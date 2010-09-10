Сообщение zevc » Сегодня, 10:49

Добрый день. Проколола пупок. Уже зажил и мастер по пирсингу сказала, что можно сменить украшение с медицинского материала на более привлекательное. Ищу, где можно найти красивое украшение в пупок. Желательно, чтобы был выбор, как золота, так и серебра.