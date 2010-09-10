Украшения для пирсинга

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Украшения для пирсинга

Сообщение zevc » Сегодня, 10:49

Добрый день. Проколола пупок. Уже зажил и мастер по пирсингу сказала, что можно сменить украшение с медицинского материала на более привлекательное. Ищу, где можно найти красивое украшение в пупок. Желательно, чтобы был выбор, как золота, так и серебра.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Украшения для пирсинга

Сообщение klonik » Сегодня, 16:19

Привет. Я брала украшения для пирсинга пупка на данном сайте. Большой и очень разнообразный выбор различных украшений. Мне понравилось, что цена, как на золото, так и на серебро достаточно приемлемая. Смотрела на других сайтах, казалось, что я не маленькое украшение покупаю, а целый набор украшений с бриллиантом. На сайте можно заказа и сразу оплатит понравившееся украшение. Удобно. Удачи Вам в выборе.
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