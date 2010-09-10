Украшения для пирсинга
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Украшения для пирсинга
Добрый день. Проколола пупок. Уже зажил и мастер по пирсингу сказала, что можно сменить украшение с медицинского материала на более привлекательное. Ищу, где можно найти красивое украшение в пупок. Желательно, чтобы был выбор, как золота, так и серебра.
Re: Украшения для пирсинга
Привет. Я брала украшения для пирсинга пупка на данном сайте. Большой и очень разнообразный выбор различных украшений. Мне понравилось, что цена, как на золото, так и на серебро достаточно приемлемая. Смотрела на других сайтах, казалось, что я не маленькое украшение покупаю, а целый набор украшений с бриллиантом. На сайте можно заказа и сразу оплатит понравившееся украшение. Удобно. Удачи Вам в выборе.
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