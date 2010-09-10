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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Помогите придумать идею символического подарка, чтобы было недорого, при этом не безделушка. У коллеги день рождения, мы с ней в кабинете вдвоем, поэтому поздравлять буду одна. Нужно что-то ни к чему не обязывающее, близко мы не общаемся.
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