Казино
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Казино
Помогите придумать идею символического подарка, чтобы было недорого, при этом не безделушка. У коллеги день рождения, мы с ней в кабинете вдвоем, поэтому поздравлять буду одна. Нужно что-то ни к чему не обязывающее, близко мы не общаемся.
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