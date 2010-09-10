Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 14:17

Помогите придумать идею символического подарка, чтобы было недорого, при этом не безделушка. У коллеги день рождения, мы с ней в кабинете вдвоем, поэтому поздравлять буду одна. Нужно что-то ни к чему не обязывающее, близко мы не общаемся.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 15:53

Ой, я на такие случаи захожу в сатти жулдыз лотерея и покупаю лотерейные билеты на ближайший розыгрыш. Пять штук это не накладно, зато как подарок очень даже заходит. Если добавить к этим лотерейным билетам коробку конфет, то получается весомо. Было как-то раз, что такой подарок у моей племянницы выстрелил. Смогла себе купить современную стиральную машину, до сих пор за билетик благодарит.
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