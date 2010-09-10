Бизнес-психолог
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Бизнес-психолог
Где найти психолога, который поможет найти свою мотивацию именно по работе? Три года назад начинала простым мастером по маникюру, сейчас веду курсы для новичков, куча сертификатов и дипломов. И ничего не радует, работа кажется рутиной, работаю без души. Устала, но мотивации нет.
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