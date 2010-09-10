Бизнес-психолог

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1813
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бизнес-психолог

Сообщение zevc » Сегодня, 14:41

Где найти психолога, который поможет найти свою мотивацию именно по работе? Три года назад начинала простым мастером по маникюру, сейчас веду курсы для новичков, куча сертификатов и дипломов. И ничего не радует, работа кажется рутиной, работаю без души. Устала, но мотивации нет.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Бизнес-психолог

Сообщение klonik » Сегодня, 15:41

Наверное, вам стоит сюда https://enikolaenko.ru записаться на консультацию. Лично именно к этому специалисту я еще не обращалась, но чем больше вижу бизнес-психолог Елена Николаенко отзывы, тем больше хочется. Мне кажется, что выгорание это обязательный этап у каждого предпринимателя, который нужен для переосмысления деятельности. Правда, переосмысление не всем дается, к сожалению. Психолог поможет отнестись к ситуации правильно.
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