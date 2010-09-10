Стоматология
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Стоматология
Здравствуйте. Хочу маму отвести к стоматологу на протезирование зубов. Посоветуйте, пожалуйста, частную стоматологию, где можно сделать быстро и качественно, и чтобы с гарантией.
Re: Стоматология
Добрый день. Я сама недавно проходила протезирование здесь https://paloma-blanca.ru/service/protezirovanie-zubov/ . Мне поправилось все, без очередей, спокойно приходишь в свое время, очень грамотно консультируют и предлагают разные варианты для протезирования. И цены, меня тоже порадовали.
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