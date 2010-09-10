Сообщение zevc » Сегодня, 10:22

Я очень люблю кофе. Если я утром не выпила чашечку кофе с молоком, то день мой прошел зря. Но я очень верующий человек и стараюсь соблюдать пост. Многие мне советуют во время поста перейти на растительное молоко. Может, кто-то из вас пробовал? Мне интересно ваше мнение.