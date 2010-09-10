Молоко
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Молоко
Я очень люблю кофе. Если я утром не выпила чашечку кофе с молоком, то день мой прошел зря. Но я очень верующий человек и стараюсь соблюдать пост. Многие мне советуют во время поста перейти на растительное молоко. Может, кто-то из вас пробовал? Мне интересно ваше мнение.
Re: Молоко
Я тоже люблю кофе, пока не выпью с утра его, не проснусь. А один раз опаздывала на работу и не стала пить кофе, по дороге в кофейню забежала. И попросила сделать на банановом молоке и мне очень понравилось. Теперь у себя дома обязательно держу растительное молоко. Тем более сейчас есть разные виды растительного молока, думаю, что вы себе сможете взять по вкусу. Мне понравилось растительное молоко https://hi-food.ru/milk/ вот этой марки. Стоит недорого и самое главное, что есть разные вкусы. Попробуйте, тем более его в пост можно. Можно добавлять не только в кофе, но варить каши и даже различную выпечку можно делать.
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