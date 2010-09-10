Доставка еды
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Доставка еды
Привет. Я занимаюсь спортом и пытаюсь снизить себе калории любыми способами, но сейчас хочу придерживаться правильного питания. Подскажите пожалуйста, где могу заказывать себе для этого еду.
Re: Доставка еды
Привет. Я пользуюсь Level Kitchen Казань , здесь заказываю правильную еду на 4 дня сразу же. У меня выходит сумма, которую можно просчитать 4000 рублей. И также к заказу мне прилагаются 135 бонусов, что приятно. Изначально происходит оформление самого заказа, затем специалисты созваниваются для подтверждения заказа, доставляют еду по утрам и можно есть, снижая калории. У компании своя служба доставки. Если вы заказывать будете до 12:00 дня, то вам привозить будут на следующий день. Еще у них есть сама карта доставки, что очень удобно. На счет оплаты вы можете узнать уже на сайте. Там ничего такого сложного есть и вы быстро разберетесь.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость