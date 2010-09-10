Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:14

Я очень люблю быть в курсе всех событий и мне интересно где вы и откуда знаете все актуальные новости? Поделитесь сайтами, каналами или может вы покупаете какие-то журналы? Очень интересно знать откуда все узнают новости.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:35

Насколько мне известно по телевизору или на Ютуб каналах часто новости выходят с запозданием. Поэтому я предпочитаю читать все новости в аналитических журналах. Например, последнее время нравиться читать журнал «Эксперт» https://expert.ru/ . Тут всегда есть актуальная информация не только касаемо политики, но и науки. А еще мне очень интересна тема китайских автомобилей. Практически ежедневно тут размещается вся новая информация касаемо автомобилей. Я вообще вам рекомендую самой зайти и посмотреть. Я думаю, что этот аналитический журнал тебе понравиться, ведь тут всегда новости появляются впереди всех. Конечно, сейчас журналов новостных очень много. Но мне нравиться именно в «Эксперте» как подана вся информация. Поэтому, если еще не читаете, то рекомендую познакомиться с этим изданием.
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