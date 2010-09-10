Сообщение klonik » Вчера, 20:14

Я очень люблю быть в курсе всех событий и мне интересно где вы и откуда знаете все актуальные новости? Поделитесь сайтами, каналами или может вы покупаете какие-то журналы? Очень интересно знать откуда все узнают новости.