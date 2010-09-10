Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Я очень люблю быть в курсе всех событий и мне интересно где вы и откуда знаете все актуальные новости? Поделитесь сайтами, каналами или может вы покупаете какие-то журналы? Очень интересно знать откуда все узнают новости.
Re: Подскажите
Насколько мне известно по телевизору или на Ютуб каналах часто новости выходят с запозданием. Поэтому я предпочитаю читать все новости в аналитических журналах. Например, последнее время нравиться читать журнал «Эксперт» https://expert.ru/ . Тут всегда есть актуальная информация не только касаемо политики, но и науки. А еще мне очень интересна тема китайских автомобилей. Практически ежедневно тут размещается вся новая информация касаемо автомобилей. Я вообще вам рекомендую самой зайти и посмотреть. Я думаю, что этот аналитический журнал тебе понравиться, ведь тут всегда новости появляются впереди всех. Конечно, сейчас журналов новостных очень много. Но мне нравиться именно в «Эксперте» как подана вся информация. Поэтому, если еще не читаете, то рекомендую познакомиться с этим изданием.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость