Сообщение klonik » Вчера, 20:26

Девочки, здравствуйте! Кто-нибудь слышал о таких тестах для определения беременности как Mama Test? Говорят, что они очень чувствительные и можно вообще очень рано определить наступление беременности. Хотелось бы узнать мнение от тех, кто уже пробовал такие тесты.