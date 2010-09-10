Подскажите
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Подскажите
Девочки, здравствуйте! Кто-нибудь слышал о таких тестах для определения беременности как Mama Test? Говорят, что они очень чувствительные и можно вообще очень рано определить наступление беременности. Хотелось бы узнать мнение от тех, кто уже пробовал такие тесты.
Re: Подскажите
Привет, Mama Test действительно очень хорошие тесты на беременность. Я, когда первым малышом забеременела мне муж принес именно такой. Я, конечно знала уже что беременная по своему самочувствию. Но все равно сделала, и он мне показал положительный результат. Хотя до наступления менструации еще оставалось время. А когда ХГЧ сдавала, оно очень маленькое было. Как правило, тесты вообще в этот период не показывают результат, потому что рано очень. А вот Mama Test показал. Поэтому, если вы планируете беременность. Я вам рекомендую использовать только эти тесты. Потому что достоверный результат они гарантируют.
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