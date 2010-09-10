Сообщение klonik » Вчера, 21:13

Попался тут один вариант кофра, где можно поставить для пассажира спинку мягкую. Крепится кофр, понятное дело, на зад. Пока думали над покупкой, кофр ушел и теперь ничего подобного не находится. Очень жаль, потому что выглядело удобно и надежно.