Кофры для мотоцикла
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Кофры для мотоцикла
Попался тут один вариант кофра, где можно поставить для пассажира спинку мягкую. Крепится кофр, понятное дело, на зад. Пока думали над покупкой, кофр ушел и теперь ничего подобного не находится. Очень жаль, потому что выглядело удобно и надежно.
Re: Кофры для мотоцикла
Не вижу никакой проблемы купить кофр для мотоцикла с мягкой спинкой, это довольно распространенное пожелание. Если напишите модель мотоцикла, то могу помочь с выбором – работаю в этой системе, знаю, что берут и что для чего подходит. Кстати, брать б/у кофры именно для этих целей не советую, так как никто не может гарантировать, что с креплениями все в порядке и что в пути ничего не произойдет.
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