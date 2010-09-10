Кофры для мотоцикла

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кофры для мотоцикла

Сообщение klonik » Вчера, 21:13

Попался тут один вариант кофра, где можно поставить для пассажира спинку мягкую. Крепится кофр, понятное дело, на зад. Пока думали над покупкой, кофр ушел и теперь ничего подобного не находится. Очень жаль, потому что выглядело удобно и надежно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1819
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кофры для мотоцикла

Сообщение zevc » Вчера, 22:44

Не вижу никакой проблемы купить кофр для мотоцикла с мягкой спинкой, это довольно распространенное пожелание. Если напишите модель мотоцикла, то могу помочь с выбором – работаю в этой системе, знаю, что берут и что для чего подходит. Кстати, брать б/у кофры именно для этих целей не советую, так как никто не может гарантировать, что с креплениями все в порядке и что в пути ничего не произойдет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость