Канат арматурный где купить?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Канат арматурный где купить?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:45

У кого ваша организация покупает черный металлопрокат? Какие продавцы в России сегодня самые надежные? Мы хотим заказать с доставкой канат арматурный К7 9 мм 0.42 кг/м ГОСТ 13840-68 в оболочке. Можете подсказать, где найти его подешевле? Здесь https://stalnoyvopros.ru/ кто-нибудь из почтенной публики покупал? Отзывы есть?
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