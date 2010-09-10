Канат арматурный где купить?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Канат арматурный где купить?
У кого ваша организация покупает черный металлопрокат? Какие продавцы в России сегодня самые надежные? Мы хотим заказать с доставкой канат арматурный К7 9 мм 0.42 кг/м ГОСТ 13840-68 в оболочке. Можете подсказать, где найти его подешевле? Здесь https://stalnoyvopros.ru/ кто-нибудь из почтенной публики покупал? Отзывы есть?
Re: Канат арматурный где купить?
Могу поделиться опытом сотрудничества с оптовыми поставщиками металлопроката. Одним из главных плюсов для меня всегда было то, что они предлагают реально конкурентные цены, которые трудно найти у розничных продавцов. А если речь идет о больших объемах – это вообще спасение для бюджета! Вот полезная статья, которая детально раскрывает все нюансы этого сотрудничества: https://masteroff.org/82150.html Рекомендую почитать, если кому-то нужно выгодно закупаться металлом.
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