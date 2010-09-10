Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1823
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Скажите, где сейчас можно купить моментный двигатель по приемлемой цене? В компании, в которой мы всегда покупали, увеличили цену аж в 1,5 раза. Может у нас в стране кто-то реализует такие двигатели по адекватной стоимости? Если знаете, то поделитесь контактами, пожалуйста.
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