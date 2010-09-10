Подскажите
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Подскажите
Скажите, где сейчас можно купить моментный двигатель по приемлемой цене? В компании, в которой мы всегда покупали, увеличили цену аж в 1,5 раза. Может у нас в стране кто-то реализует такие двигатели по адекватной стоимости? Если знаете, то поделитесь контактами, пожалуйста.
Re: Подскажите
Если я вас правильно поняла, то вам двигатель нужен для станка? Тогда посмотрите тут https://siemenspro.ru . Потому что мы тоже на станок брали у этой компании. Тут по крайней мере мы уверены, что продукция оригинальная и нам отлично подойдет. Если вы ищете конкретно комплектный моментный двигатель, то я бы вам рекомендовала обратить внимание на модель SINAMICS 1FW3150-1.H, потому что по сравнению с другими он имеет более простую установку и настройку, эргономичность и гибкость в настройках параметров. А вообще вы сами наверно должны знать, что Siemens очень хорошая компания которая известна своей качественной продукцией по всему миру. Поэтому вы смело ее можете рассматривать как вариант для сотрудничества.
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