Подскажите
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Подскажите
Раньше было много точек по прокату инструмента, можно было взять на день-два то, что нужно без особых проблем. Тут ремонт начали делать, стала искать, где все эти точки и оказалось, что нет больше ничего. Куда делись? Неужели ради одной работы теперь нужно покупать?
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