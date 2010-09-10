Сообщение zevc » 27 минут назад

Раньше было много точек по прокату инструмента, можно было взять на день-два то, что нужно без особых проблем. Тут ремонт начали делать, стала искать, где все эти точки и оказалось, что нет больше ничего. Куда делись? Неужели ради одной работы теперь нужно покупать?