Подскажите
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Подскажите
Раньше было много точек по прокату инструмента, можно было взять на день-два то, что нужно без особых проблем. Тут ремонт начали делать, стала искать, где все эти точки и оказалось, что нет больше ничего. Куда делись? Неужели ради одной работы теперь нужно покупать?
Re: Подскажите
Не знаю, из какого вы города, но посоветую вам тут https://virent.ru/ посмотреть по инструменту. Сейчас ВсеИнструменты есть даже в провинции, это как раз их сервис по прокату. Договориться можно на аренду любого инструмента, выбор большой, проверено лично. Что касается маленьких точек, то их стало невыгодно держать. У меня у отца такая была, устал потом ремонтировать, закрыться оказалось дешевле.
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