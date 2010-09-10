Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1824
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:52

Раньше было много точек по прокату инструмента, можно было взять на день-два то, что нужно без особых проблем. Тут ремонт начали делать, стала искать, где все эти точки и оказалось, что нет больше ничего. Куда делись? Неужели ради одной работы теперь нужно покупать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:23

Не знаю, из какого вы города, но посоветую вам тут https://virent.ru/ посмотреть по инструменту. Сейчас ВсеИнструменты есть даже в провинции, это как раз их сервис по прокату. Договориться можно на аренду любого инструмента, выбор большой, проверено лично. Что касается маленьких точек, то их стало невыгодно держать. У меня у отца такая была, устал потом ремонтировать, закрыться оказалось дешевле.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя