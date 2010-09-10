Подскажите
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Подскажите
Девчонки, привет! Увидела на маркетплейсе красивое золотое кольцо по привлекательной стоимости. Вот думаю, стоит покупать его или нет. Может у кого-то есть покупки золота на маркетплейсах, расскажите?
Re: Подскажите
Привет, если честно, то мне очень страшно покупать золото в интернет-магазинах. Я бы вам наверно лучше всего рекомендовала посетить ювелирный магазин и там приобрести золото. По крайней мере там выбор больше и золото хорошего качества. Я как-то не доверяю маркетплейсам. Хоть и можно отказаться в пункте выдаче, но все равно никогда не знаешь, что тебе пришлют. А в специализированных ювелирных магазинах можно всегда посмотреть, примерить и если понравиться, то украшение взять. Тем более в магазинах всегда можно попросить сертификат, и они его обязаны представить. Так что мое мнение лучше всего покупать в ювелирных магазинах.
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