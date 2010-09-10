Сообщение zevc » Вчера, 22:07

Девчонки, привет! Увидела на маркетплейсе красивое золотое кольцо по привлекательной стоимости. Вот думаю, стоит покупать его или нет. Может у кого-то есть покупки золота на маркетплейсах, расскажите?