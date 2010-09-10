Сообщение zevc » Вчера, 22:17

Добрый день! Решила свой старенький немецкий автомобиль поменять, а то постоянно что-то ломается. Надоело вкладывать в него. Тем более сейчас на российском рынке очень много современных китайских автомобилей. Какой выбрать не знаю даже, кто разбирается в автомобилях подскажите?