Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Решила свой старенький немецкий автомобиль поменять, а то постоянно что-то ломается. Надоело вкладывать в него. Тем более сейчас на российском рынке очень много современных китайских автомобилей. Какой выбрать не знаю даже, кто разбирается в автомобилях подскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, а вы не хотите рассмотреть автомобили Changan? У них ведь, и цена более-менее адекватная и они неплохого качества. По крайней мере многие автомобилисты очень положительно отзываются об автомобилях этой марки. Все автомобили этой марки современные, стальные и технологичные. Сама лично знаю несколько людей, которые пересели с европейских автомобилей и очень рады этому. Тем более с обслуживанием автомобилей этой марки нет проблем. Потому что есть у changan официальный дилер. Который проводит полный спектр обслуживания. Если вам нужен доступный автомобиль хорошего качества, то рассмотрите Changan.
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