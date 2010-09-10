Кофры для мотоцикла

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1824
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кофры для мотоцикла

Сообщение zevc » Вчера, 22:23

Добрый день! Решила свой старенький немецкий автомобиль поменять, а то постоянно что-то ломается. Надоело вкладывать в него. Тем более сейчас на российском рынке очень много современных китайских автомобилей. Какой выбрать не знаю даже, кто разбирается в автомобилях подскажите?
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